Представители КНР и США продолжили обсуждение торговой сделки
«Стороны обсудили пути устранения основных озабоченностей каждой из сторон, договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся консультаций по первой части соглашения», — приводит РИА Новости заявление Министерства коммерции КНР.
Отмечается, что в разговоре также участвовали министр коммерции Чжун Шань и глава Народного банка Китая И Ган.
В ходе обсуждения торговой сделки по телефону в субботу, 16 ноября, стороны договорились продолжать поддерживать тесный контакт.
13 ноября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил «очень значительно» повысить пошлины на китайские товары в случае отмены торгового соглашения с Пекином.
Эксперт Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы США на случай отмены торговой сделки с Китаем, отметив, что угрозы вряд ли можно назвать продуктивным способом диалога с Пекином.