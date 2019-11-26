Представители КНР и США продолжили обсуждение торговой сделки

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ продолжил обсуждение в телефонном разговоре с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином деталей первой части торговой сделки.

«Стороны обсудили пути устранения основных озабоченностей каждой из сторон, договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся консультаций по первой части соглашения», — приводит РИА Новости заявление Министерства коммерции КНР.

Отмечается, что в разговоре также участвовали министр коммерции Чжун Шань и глава Народного банка Китая И Ган.

В ходе обсуждения торговой сделки по телефону в субботу, 16 ноября, стороны договорились продолжать поддерживать тесный контакт.

13 ноября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил «очень значительно» повысить пошлины на китайские товары в случае отмены торгового соглашения с Пекином.

Эксперт Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы США на случай отмены торговой сделки с Китаем, отметив, что угрозы вряд ли можно назвать продуктивным способом диалога с Пекином.