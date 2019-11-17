Главы делегаций КНР и США обсудили по телефону детали торговой сделки

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ обсудил в телефонном разговоре с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином детали первой части торговой сделки.

Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

«Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по приглашению американской стороны провёл телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином», — цитирует ведомство ТАСС.

Разговор состоялся в субботу, 16 ноября.

Стороны договорились продолжать поддерживать тесный контакт.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил «очень значительно» повысить пошлины на китайские товары в случае отмены торгового соглашения с Пекином.

В августе политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил последствия решения КНР приостановить закупку сельхозпродукции из США.