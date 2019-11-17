Главы делегаций КНР и США обсудили по телефону детали торговой сделки
Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
«Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по приглашению американской стороны провёл телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином», — цитирует ведомство ТАСС.
Разговор состоялся в субботу, 16 ноября.
Стороны договорились продолжать поддерживать тесный контакт.
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