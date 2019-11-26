WSJ: Верховный суд США удовлетворил просьбу адвокатов Трампа по налогам

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Верховный суд Соединённых Штатов удовлетворил просьбу адвокатов американского лидера Дональда Трампа по приостановке расследования в отношении президента, которое подразумевает раскрытие им налоговых деклараций.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до следующих президентских выборов, объяснив такое решение «продолжающейся охотой на ведьм», которую против него ведут «нью-йоркские прокуроры-демократы».

Он подчеркнул, что бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование о «сговоре Трампа с Россией», изучил все финансы и налоговые документы президента, однако «ничего не нашёл».

О том, какую роль в процедуре импичмента Трампа могут сыграть его налоговые декларации, — в материале RT.

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