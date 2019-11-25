В Госдуме прокомментировали заявление Медведева о санкциях

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в беседе с ФАН прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что Москва не станет первой отменять ограничительные меры, которые были введены в ответ на санкции.

«Любая страна имеет право на какие-то защитные меры для своего рынка и создания условий роста для каких-то отраслей. Это нормально в определённый период времени», — сказал Гартунг.

По его словам, форму защитных отраслей используют все страны, но в определённом промежутке и ограниченных размерах.

Ранее Медведев подчеркнул, что санкции «никого не радуют», однако некоторые российские компании «выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда».

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные о том, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.