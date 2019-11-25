Медведев объяснил позицию России по санкциям

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Россия не станет первой отменять ограничительные меры, которые были введены в ответ на санкции, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Медведев объяснил позицию России по санкциям
  • РИА Новости

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: конечно, мы ничего отменять не будем», — заявил глава правительства во время пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Антти Ринне. Его слова приводит ТАСС.

Медведев подчеркнул, что санкции «никого не радуют», однако некоторые российские компании «выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда».

Ранее французский депутат призвал взять курс на отмену санкций против России.

В сентябре глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг заявил, что Германия несёт значительные потери от введённых в ответ на европейские ограничительные меры контрсанкций России.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные о том, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.

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