МИД России доволен решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу

МИД России прокомментировал заседание межгосударственного арбитражного трибунала в Гааге, который был сформирован по инициативе Украины для разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

«22 ноября в Гааге межгосударственный арбитражный трибунал... принял своё первое постановление, утвердившее порядок работы и правила процедуры арбитража», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что в ходе заседания были учтены все принципиальные предложения, высказанные российской стороной.

«Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу. При этом каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании конвенции 1982 года», — рассказали в МИД России.

Ранее сообщалось, что России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября. Отмечается, что заседание носило технический характер, оно ограничилось согласованием процессуальных документов.

25 ноября руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По его словам, заседание трибунала, как предполагается, должно пройти в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки.

Эксперт по международному праву Валерий Ванин в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу о запуске международного трибунала по поводу инцидента в Керченском проливе.