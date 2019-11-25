Эксперт оценил идею запуска трибунала по инциденту в Керченском проливе

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Эксперт по международному праву Валерий Ванин в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу о запуске международного трибунала по поводу инцидента в Керченском проливе.
Эксперт оценил идею запуска трибунала по инциденту в Керченском проливе
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По его мнению, идея трибунала является ответом России на аналогичные действия Украины.

«По данному инциденту по запросу Украины уже проводится международный трибунал, но Россия не признаёт его юрисдикцию. Логично предположить, что есть запрос на судебное разбирательство со стороны России в отношении этого инцидента. При этом оно должно удовлетворять критериям российской стороны», — рассказал Ванин.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН также прокомментировала возвращение Украине трёх кораблей в нейтральных водах Чёрного моря.

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