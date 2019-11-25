WP: в Пентагоне намерены уволить главу ВМС США
«Министр обороны Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера в воскресенье в связи с потерей доверия из-за его поведения в случае с американским военным, которого обвиняли в военных преступлениях в Ираке», — говорится в сообщении.
Глава Пентагона попросил отставки Спенсера после того, как стало известно о тайном предложении главы ВМС США представителям Белого дома не вмешиваться в дело против Галлагера, которого обвиняли в военных преступлениях в Ираке в 2017 году .
В обмен на это Спенсер давал гарантии, что обвиняемый в преступлениях сможет уйти из армии с сохранением звания.
Ранее Time сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.