WP: в Пентагоне намерены уволить главу ВМС США

Глава Пентагона Марк Эспер просит отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с утратой доверия. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Министр обороны Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера в воскресенье в связи с потерей доверия из-за его поведения в случае с американским военным, которого обвиняли в военных преступлениях в Ираке», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона попросил отставки Спенсера после того, как стало известно о тайном предложении главы ВМС США представителям Белого дома не вмешиваться в дело против Галлагера, которого обвиняли в военных преступлениях в Ираке в 2017 году .

В обмен на это Спенсер давал гарантии, что обвиняемый в преступлениях сможет уйти из армии с сохранением звания.

Ранее Time сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.