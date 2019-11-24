Глава МИД Люксембурга предложил ЕС обсудить признание Палестины

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Министр иностранных дел МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Евросоюз обсудить возможность признания Палестины как государства.
Глава МИД Люксембурга предложил ЕС обсудить признание Палестины
  • Reuters

В разговоре с Der Tagesspiegel дипломат отметил, что такое решение позволит «уравновесить политику» президента США Дональда Трампа относительно поселенческой деятельности Израиля на Западном берегу реки Иордан.

«Палестинцам нужна родина, государство, как и израильтянам», — сказал Ассельборн.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву.

В сентябре израильское правительство одобрило строительство поселения в Иорданской долине в рамках намерения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху распространить суверенитет Израиля на части Западного берега реки Иордан.

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