Глава МИД Люксембурга предложил ЕС обсудить признание Палестины

Министр иностранных дел МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Евросоюз обсудить возможность признания Палестины как государства.

В разговоре с Der Tagesspiegel дипломат отметил, что такое решение позволит «уравновесить политику» президента США Дональда Трампа относительно поселенческой деятельности Израиля на Западном берегу реки Иордан.

«Палестинцам нужна родина, государство, как и израильтянам», — сказал Ассельборн.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву.

В сентябре израильское правительство одобрило строительство поселения в Иорданской долине в рамках намерения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху распространить суверенитет Израиля на части Западного берега реки Иордан.