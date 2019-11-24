Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США
- Reuters
I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019
I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.
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«Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, государственной деятельности и благотворительности позволит мне победить и руководить», — говорится в сообщении Блумберга.
В октябре Дональд Трамп заявил, что Клинтон, которая была его оппонентом на президентских выборах 2016 года, следует вступить в новую предвыборную гонку.
Также сообщалось, что Трамп начал проходить медицинское обследование, так как во время предвыборного 2020 года не хочет тратить на это время.