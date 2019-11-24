Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США

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RT
Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку». Видеоролик с призывом «Майка Блумберга в президенты», опубликованный в Twitter миллиардера, завершается словами: «Создатель рабочих мест. Лидер. Человек, разрешающий проблемы».
Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США
  • Reuters

«Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, государственной деятельности и благотворительности позволит мне победить и руководить», — говорится в сообщении Блумберга.

В октябре Дональд Трамп заявил, что Клинтон, которая была его оппонентом на президентских выборах 2016 года, следует вступить в новую предвыборную гонку.

Также сообщалось, что Трамп начал проходить медицинское обследование, так как во время предвыборного 2020 года не хочет тратить на это время.

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