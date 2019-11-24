Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США

Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку». Видеоролик с призывом «Майка Блумберга в президенты», опубликованный в Twitter миллиардера, завершается словами: «Создатель рабочих мест. Лидер. Человек, разрешающий проблемы».

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqHpic.twitter.com/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019

«Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, государственной деятельности и благотворительности позволит мне победить и руководить», — говорится в сообщении Блумберга.

В октябре Дональд Трамп заявил, что Клинтон, которая была его оппонентом на президентских выборах 2016 года, следует вступить в новую предвыборную гонку.

Также сообщалось, что Трамп начал проходить медицинское обследование, так как во время предвыборного 2020 года не хочет тратить на это время.