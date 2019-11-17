Трамп начал проходить медицинское обследование

Президент США Дональд Трамп начал проходить медицинское обследование, так как во время предвыборного 2020 года не хочет тратить на это время.

«Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уикендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Гришэм отметила, что президент пройдёт обследование в госпитале имени Уолтера Рида. 15 февраля во время медобследования Трампа его состояние было признано «в целом хорошим». Вес президента составил 110,22 кг, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.