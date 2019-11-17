Трамп начал проходить медицинское обследование

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Президент США Дональд Трамп начал проходить медицинское обследование, так как во время предвыборного 2020 года не хочет тратить на это время.

«Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уикендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Гришэм отметила, что президент пройдёт обследование в госпитале имени Уолтера Рида.

15 февраля во время медобследования Трампа его состояние было признано «в целом хорошим». Вес президента составил 110,22 кг, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.

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