Трамп начал проходить медицинское обследование
«Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уикендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Гришэм отметила, что президент пройдёт обследование в госпитале имени Уолтера Рида.
15 февраля во время медобследования Трампа его состояние было признано «в целом хорошим». Вес президента составил 110,22 кг, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.