В Совфеде оценили планы конгресса США по «Северному потоку — 2»

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT намерения конгресса Соединённых Штатов включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
В Совфеде оценили планы конгресса США по «Северному потоку — 2»
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«Реализацию проекта никакие санкции не остановят. «Северный поток — 2» будет достроен и запущен. Это в интересах как России, так и стран Евросоюза. Тем не менее Соединённые Штаты никак не могут смириться с тем, что они уже потеряли роль гегемона и что не все их желания могут быть реализованы», — считает сенатор.

По словам Цекова, подобные решения Соединённых Штатов приводят к тому, что государства, против которых направлены санкционные меры, «вырабатывают новые методы и способы в реализации тех или иных проектов».

Ранее глава сенатского комитета США по иностранным делам Джим Риш заявил, что конгресс собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.

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