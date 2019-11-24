Эксперт оценил планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT намерение конгресса Соединённых Штатов включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.

По словам эксперта, санкции против «Северного потока— 2» «надо было вводить на этапе его строительства, выделения финансирования».

«Сейчас все средства уже выделены компаниями-участниками, техника работает, проект находится на стадии завершения», — сказал он.

Как отметил Мирзаян, в данной ситуации действия конгрессменов «лучше рассматривать, как попытку создать шум», показать, что они что-то делают, чтобы помешать завершению «Северного потока — 2».

«В американском бюджете это проходная статья и в том или ином виде она пройдёт. Я видел, что на эти санкции будут выделены колоссальные деньги, те, за которые стоит бороться. Ну, кому-то из американских военных повезёт распилить этот бюджет. Но проект всё равно будет реализован», — заключил он.

Ранее глава сенатского комитета США по иностранным делам Джим Риш заявил, что конгресс собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.