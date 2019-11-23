Во Франции объявили «красный» уровень погодной опасности

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На юго-востоке Франции, а именно в Варе и Приморских Альпах, в связи с дождями и наводнениями объявлен «красный» уровень погодной опасности.
Во Франции объявили «красный» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

Об этом в своём Twitter заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Также он сообщил об обеспечении безопасности граждан работающими на местах государственными службами.

Ранее мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал всех неравнодушных помочь городу пожертвованиями для восстановления его от наводнения.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Венеции необходимо сначала оценить потребность в помощи после наводнения, прежде чем говорить о её предоставлении со стороны России.

В октябре французские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в 186 коммунах в шести департаментах на юге страны из-за наводнений.

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