Во Франции объявили «красный» уровень погодной опасности

На юго-востоке Франции, а именно в Варе и Приморских Альпах, в связи с дождями и наводнениями объявлен «красный» уровень погодной опасности.

Об этом в своём Twitter заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

🔴 #Var et #AlpesMaritimes sont placés en #VigilanceRouge.

Si vous habitez ces départements : soyez vigilants, prévenez vos proches et restez à l’écoute des consignes des autorités.

En pensée avec les services de l’État mobilisés sur le terrain pour protéger nos concitoyens. https://t.co/3J7aTQ7JT2 — Christophe Castaner (@CCastaner) 23 ноября 2019 г.

Также он сообщил об обеспечении безопасности граждан работающими на местах государственными службами.

Ранее мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал всех неравнодушных помочь городу пожертвованиями для восстановления его от наводнения.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Венеции необходимо сначала оценить потребность в помощи после наводнения, прежде чем говорить о её предоставлении со стороны России.

В октябре французские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в 186 коммунах в шести департаментах на юге страны из-за наводнений.