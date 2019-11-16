В России ответили на призыв властей Венеции о помощи после наводнения

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Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Венеции необходимо сначала оценить потребность в помощи после наводнения, прежде чем говорить о её предоставлении со стороны России.
В России ответили на призыв властей Венеции о помощи после наводнения
  • Reuters

«Я думаю, что Венеции нужно сначала оценить потребность в помощи, а потом уже думать и говорить о том, какую помощь мы окажем», — приводит РИА Новости его слова.

Швыдкой отметил, что с Венецией Россию связывают многовековые отношения, а русский народ «всемирно отзывчивый», и любая трагедия находит у него отклик.

Ранее мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал всех неравнодушных помочь городу пожертвованиями для восстановления его от наводнения.

Сообщалось, что в результате проливных дождей уровень воды в городе 14 ноября поднялся до 183 см

По заявлению губернатора итальянской области Венето Луки Дзайи, Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением». 

Старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова в беседе с Nation News оценила ситуацию в Венеции.

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