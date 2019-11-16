Венеция обратилась к миру за помощью после наводнения
Призыв и банковские реквизиты мэр опубликовал в своём Twitter.
«Благодаря вашей помощи Венеция вновь засияет», — написал он.
Ранее губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением». Согласно имеющимся данным, в результате проливных дождей уровень воды в городе 14 ноября поднялся до 183 см.
Старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию в Венеции.