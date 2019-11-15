Власти Венеции ожидают нового наводнения в городе
- Reuters
Об этом говорится на сайте города.
Отмечается, что уровень воды будет держаться «на очень высоких значениях» не только 15 ноября, но и в течение последующих нескольких дней.
Вместе с тем ожидается, что вода опустится ниже критической отметки уже вечером 15 ноября.
Ранее губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением». Согласно имеющимся данным, в результате проливных дождей уровень воды в городе 14 ноября поднялся до 183 см.
Старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию в Венеции.