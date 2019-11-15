Власти Венеции ожидают нового наводнения в городе

Власти Венеции сообщили о возможности очередного наводнения в городе. Ожидается, что 15 ноября будет достигнут новый пик подъёма воды — до 160 см над уровнем моря при критической отметке 130 см.

Об этом говорится на сайте города.

Отмечается, что уровень воды будет держаться «на очень высоких значениях» не только 15 ноября, но и в течение последующих нескольких дней.

Вместе с тем ожидается, что вода опустится ниже критической отметки уже вечером 15 ноября.

Ранее губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением». Согласно имеющимся данным, в результате проливных дождей уровень воды в городе 14 ноября поднялся до 183 см.

Старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию в Венеции.