Власти Венеции ожидают нового наводнения в городе

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Власти Венеции сообщили о возможности очередного наводнения в городе. Ожидается, что 15 ноября будет достигнут новый пик подъёма воды — до 160 см над уровнем моря при критической отметке 130 см.
Власти Венеции ожидают нового наводнения в городе
  • Reuters

Об этом говорится на сайте города.

Отмечается, что уровень воды будет держаться «на очень высоких значениях» не только 15 ноября, но и в течение последующих нескольких дней.

Вместе с тем ожидается, что вода опустится ниже критической отметки уже вечером 15 ноября.

Ранее губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением». Согласно имеющимся данным, в результате проливных дождей уровень воды в городе 14 ноября поднялся до 183 см.

Старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию в Венеции.

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