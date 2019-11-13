В Венеции оценили ущерб городу от наводнения

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро рассказал об ущербе от наводнения в городе.

«Оценки ущерба пока очень приблизительные, но вполне можно говорить о сотне миллионов евро», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент необходимо сфокусироваться не на ущербе, а на «будущем города».

Ранее губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением». Согласно имеющимся данным, в результате проливных дождей уровень воды в городе поднялся до 183 см, при этом критической считается отметка в 130 см. В настоящий момент город затоплен более чем на 80%.

В ЕС уже выразили готовность помочь Италии в связи с наводнением в Венеции.