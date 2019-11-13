В ЕС выразили готовность помочь Италии в связи с наводнением в Венеции

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Еврокомиссар по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Христос Стилианидис заявил, что Европейский союз готов оказать помощь итальянским властям в связи с наводнением в Венеции.
В ЕС выразили готовность помочь Италии в связи с наводнением в Венеции
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Внимательно следим за развитием событий после разрушительного наводнения в Венеции. Мои мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает контакт с департаментом гражданской защиты Италии. ЕС готов помочь», — написал он.

Ранее губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением». Согласно имеющимся данным, в результате проливных дождей уровень воды в городе поднялся до 183 см, при этом критической считается отметка в 130 см. В настоящий момент город затоплен более чем на 80%.

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