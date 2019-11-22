Бутина призвала оказать финансовую помощь семье Ярошенко

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из американской тюрьмы, в ходе выступления в Госдуме призвала оказать финансовую помощь семье россиянина Константина Ярошенко, находящегося в заключении в США.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я хотела бы обратиться к вам за помощью для человека, у которого очень тяжёлая ситуация, — Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме уже более девяти лет. У него очень тяжелая ситуация со здоровьем, и его семья обращалась за финансовой помощью», — заявила она.

Бутина добавила, что в тюрьмах США «не оказывают медицинскую помощь, отказывают в элементарном и необходимом».

Ранее сообщалось, что Мария Бутина и исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский 22 ноября примут участие в круглом столе комитета Госдумы по международным делам, посвящённом защите россиян за рубежом.

В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.