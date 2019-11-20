Вышинский и Бутина обсудят в Госдуме защиту россиян за рубежом

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и освобождённая из тюрьмы в США россиянка Мария Бутина в пятницу, 22 ноября, примут участие в круглом столе комитета Госдумы по международным делам, посвящённом защите россиян за рубежом.

Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

«В обсуждении приглашены принять участие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, Кирилл Вышинский, Мария Бутина, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, представители МИД России, Генпрокуратуры, Минюста, СПЧ, Общественной палаты России», — цитирует его ТАСС.

Слуцкий отметил, что проблема защиты россиян, которые попали в тяжёлую ситуации вдали от страны, «не сходит с повестки дня» ввиду регулярного проявления судебной предвзятости, надуманных и сфабрикованных обвинений против них за рубежом.

По его словам, в 2018 году были зафиксированы «более 600 случаев» необоснованных арестов, депортаций, неоказания своевременной медицинской помощи, экстрадиции россиян в западных странах «на фоне общей русофобской истерии».

«Особняком здесь стоят США, которые, применяя так называемое экстерриториальное правосудие, развернули настоящую охоту за россиянами по всему миру», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила Бутиной работу в аппарате омбудсмена, а именно участие в группе по защите прав соотечественников за рубежом.

Как она отметила, было решено расширить работу группы по защите прав россиян на Украине и наработать «очень интересный механизм» взаимодействия с ООН, Советом Европы.