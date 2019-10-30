Москалькова заявила о планах попросить США помиловать Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направит американским властям обращение с просьбой о помиловании россиянина Константина Ярошенко.

Об этом сообщает РИА Новости.

Она выразила сожаление в связи с тем, что американская сторона отказала Ярошенко в депортации в Россию. По её словам, согласно законодательству, россиянин может вновь обратиться с этим вопросом только через два года.

«Я намерена вновь просить государственные органы США с учётом его состояния здоровья, десятилетнего отбытого срока, нахождения его семьи в России, может быть, пойти на исключение и рассмотреть вопрос о помиловании Ярошенко», — сказала она.

В ноябре 2018 года Москалькова заявила, что в следующем году будет просить власти США об условно-досрочном освобождении Ярошенко, чтобы он мог отбыть наказание в России.

В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.