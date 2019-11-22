Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

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Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
  • РИА Новости

Вучич рассказал, что видео встречи занимавшего должность заместителя военного атташе по вопросам обороны при посольстве России подполковника Георгия Клебана, которого СМИ назвали российским разведчиком, с сербским отставным подполковником, которое затем появилось в интернете, было снято 24 декабря 2018 года, но не сотрудниками Агентства информационной безопасности Сербии.

Он добавил, что на территории Сербии действуют многочисленные разведслужбы, которые пытаются влиять на ситуацию в стране и собирать о ней информацию.

«Помимо данных о Клебане, у нас есть фото и видео с другими разведчиками. Клебана сняли десять раз с тремя агентами, трижды он вручал деньги, у нас есть полная документация», — цитирует его ТАСС.

По его словам, за отставным сербским подполковником, имя которого не называется, следили с 2012 года.

Как отметил Вучич, за этот период сербский офицер контактировал с хорватскими спецслужбами и российскими разведчиками.

При этом сербский лидер добавил, что Клебан больше не находится на территории Сербии. По его словам, у Белграда отличные отношения с Москвой. 

20 ноября сербский таблоид Blic опубликовал материал, в котором говорилось, что «российский разведчик» Георгий Клебан мог завербовать высокопоставленного офицера Сербии.

В МИД России, комментируя эти сообщения, отметили, что в Москве уже привыкли, что «перед контактами на высшем уровне» появляются «какие-то «интересные» сюжеты, выдаются за какие-то сенсации». 

В российском посольстве, говоря об этих данных, подчеркнули, что провокации не могут причинить ущерб двусторонним отношениям

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