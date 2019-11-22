Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.

Вучич рассказал, что видео встречи занимавшего должность заместителя военного атташе по вопросам обороны при посольстве России подполковника Георгия Клебана, которого СМИ назвали российским разведчиком, с сербским отставным подполковником, которое затем появилось в интернете, было снято 24 декабря 2018 года, но не сотрудниками Агентства информационной безопасности Сербии.

Он добавил, что на территории Сербии действуют многочисленные разведслужбы, которые пытаются влиять на ситуацию в стране и собирать о ней информацию.

«Помимо данных о Клебане, у нас есть фото и видео с другими разведчиками. Клебана сняли десять раз с тремя агентами, трижды он вручал деньги, у нас есть полная документация», — цитирует его ТАСС.

По его словам, за отставным сербским подполковником, имя которого не называется, следили с 2012 года.

Как отметил Вучич, за этот период сербский офицер контактировал с хорватскими спецслужбами и российскими разведчиками.

При этом сербский лидер добавил, что Клебан больше не находится на территории Сербии. По его словам, у Белграда отличные отношения с Москвой.

20 ноября сербский таблоид Blic опубликовал материал, в котором говорилось, что «российский разведчик» Георгий Клебан мог завербовать высокопоставленного офицера Сербии.

В МИД России, комментируя эти сообщения, отметили, что в Москве уже привыкли, что «перед контактами на высшем уровне» появляются «какие-то «интересные» сюжеты, выдаются за какие-то сенсации».

В российском посольстве, говоря об этих данных, подчеркнули, что провокации не могут причинить ущерб двусторонним отношениям.