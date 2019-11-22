Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
- РИА Новости
Вучич рассказал, что видео встречи занимавшего должность заместителя военного атташе по вопросам обороны при посольстве России подполковника Георгия Клебана, которого СМИ назвали российским разведчиком, с сербским отставным подполковником, которое затем появилось в интернете, было снято 24 декабря 2018 года, но не сотрудниками Агентства информационной безопасности Сербии.
Он добавил, что на территории Сербии действуют многочисленные разведслужбы, которые пытаются влиять на ситуацию в стране и собирать о ней информацию.
«Помимо данных о Клебане, у нас есть фото и видео с другими разведчиками. Клебана сняли десять раз с тремя агентами, трижды он вручал деньги, у нас есть полная документация», — цитирует его ТАСС.
По его словам, за отставным сербским подполковником, имя которого не называется, следили с 2012 года.
Как отметил Вучич, за этот период сербский офицер контактировал с хорватскими спецслужбами и российскими разведчиками.
При этом сербский лидер добавил, что Клебан больше не находится на территории Сербии. По его словам, у Белграда отличные отношения с Москвой.
20 ноября сербский таблоид Blic опубликовал материал, в котором говорилось, что «российский разведчик» Георгий Клебан мог завербовать высокопоставленного офицера Сербии.
В МИД России, комментируя эти сообщения, отметили, что в Москве уже привыкли, что «перед контактами на высшем уровне» появляются «какие-то «интересные» сюжеты, выдаются за какие-то сенсации».
В российском посольстве, говоря об этих данных, подчеркнули, что провокации не могут причинить ущерб двусторонним отношениям.