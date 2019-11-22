В МИД оценили заявления Лондона о кибервойне с Россией

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Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона обеспокоена из-за заявления начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что Лондон находится в состоянии кибервойны с Москвой.
В МИД оценили заявления Лондона о кибервойне с Россией
  • РИА Новости

По словам Сыромолотова, высказывания Картера являются очередной попыткой донести до жителей Британии «лукавую и вместе с тем крайне опасную мысль, будто бы проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией».

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что столь легковесное отношение к используемым формулировкам демонстрирует представитель высшего военного звена», — заявил он.

В октябре в Министерстве обороны Нидерландов также заявили о якобы ведении кибервойны с Россией.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова после этого заявила, что Россия «не в курсе» кибервойны с Нидерландами.

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