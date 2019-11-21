Трамп пригласил президента Афганистана в США

Президент США Дональд Трамп пригласил афганского коллегу Ашрафа Гани в гости, об этом сообщил официальный представитель главы Афганистана Седик Седикки.

«Недавно президент Трамп пригласил президента Гани совершить официальный визит в Соединённые Штаты», — написал он в Twitter, отметив, что приглашение было принято.

Стороны также обсудили урегулирование ситуации в стране. Кроме того, Трамп поблагодарил Гани за сотрудничество в деле освобождения двух профессоров из Американского университета в Афганистане.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон разрабатывает план по быстрому выводу американских военных из Афганистана на тот случай, если президент США решит отдать такой приказ.

В августе СМИ также передавали, что Трамп намеревался обсудить с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани пошаговый вывод военных из Афганистана.