Трамп пригласил президента Афганистана в США

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп пригласил афганского коллегу Ашрафа Гани в гости, об этом сообщил официальный представитель главы Афганистана Седик Седикки.
Трамп пригласил президента Афганистана в США
  • Reuters

«Недавно президент Трамп пригласил президента Гани совершить официальный визит в Соединённые Штаты», — написал он в Twitter, отметив, что приглашение было принято.

Стороны также обсудили урегулирование ситуации в стране. Кроме того, Трамп поблагодарил Гани за сотрудничество в деле освобождения двух профессоров из Американского университета в Афганистане.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон разрабатывает план по быстрому выводу американских военных из Афганистана на тот случай, если президент США решит отдать такой приказ.

В августе СМИ также передавали, что Трамп намеревался обсудить с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани пошаговый вывод военных из Афганистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить