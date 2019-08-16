WP: Трамп обсудит поэтапный вывод войск США из Афганистана

Американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани для обсуждения пошагового вывода войск США из Афганистана.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

Встреча, предположительно, пройдёт 16 августа в штате Нью-Джерси.

На ней также будут присутствовать высокопоставленные сотрудники американской администрации и Совета национальной безопасности США.

По информации издания, на заседании будут рассмотрены итоги дипломатической работы спецпосланника США по Афганистану Залмая Халилзада и «военные планы начать поэтапный вывод американских войск и положить конец самой продолжительной войне США».

Ранее Халилзад назвал продуктивным очередной раунд переговоров с радикальным движением «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.