WP: Трамп обсудит поэтапный вывод войск США из Афганистана

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Американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани для обсуждения пошагового вывода войск США из Афганистана.
WP: Трамп обсудит поэтапный вывод войск США из Афганистана
  • Reuters

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

Встреча, предположительно, пройдёт 16 августа в штате Нью-Джерси. 

На ней также будут присутствовать высокопоставленные сотрудники американской администрации и Совета национальной безопасности США. 

По информации издания, на заседании будут рассмотрены итоги дипломатической работы спецпосланника США по Афганистану Залмая Халилзада и «военные планы начать поэтапный вывод американских войск и положить конец самой продолжительной войне США».

Ранее Халилзад назвал продуктивным очередной раунд переговоров с радикальным движением «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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