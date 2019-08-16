WP: Трамп обсудит поэтапный вывод войск США из Афганистана
- Reuters
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.
Встреча, предположительно, пройдёт 16 августа в штате Нью-Джерси.
На ней также будут присутствовать высокопоставленные сотрудники американской администрации и Совета национальной безопасности США.
По информации издания, на заседании будут рассмотрены итоги дипломатической работы спецпосланника США по Афганистану Залмая Халилзада и «военные планы начать поэтапный вывод американских войск и положить конец самой продолжительной войне США».
Ранее Халилзад назвал продуктивным очередной раунд переговоров с радикальным движением «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.