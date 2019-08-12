В США назвали продуктивными переговоры с талибами в Дохе

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад назвал продуктивным очередной раунд переговоров с радикальным движением «Талибан»*.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы завершили раунд переговоров, который начался 3 августа между США и «Талибаном». В последние несколько дней стороны сосредоточились на обсуждениях вокруг технических деталей. Они были продуктивными», — указал он.

Спецпредставитель США добавил, что теперь возвращается в Вашингтон для консультаций о следующих шагах.

Ранее Халилзад высказался по поводу возможного договора с радикальным движением.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.