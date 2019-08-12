В США назвали продуктивными переговоры с талибами в Дохе
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мы завершили раунд переговоров, который начался 3 августа между США и «Талибаном». В последние несколько дней стороны сосредоточились на обсуждениях вокруг технических деталей. Они были продуктивными», — указал он.
Спецпредставитель США добавил, что теперь возвращается в Вашингтон для консультаций о следующих шагах.
Ранее Халилзад высказался по поводу возможного договора с радикальным движением.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.