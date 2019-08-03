В США прокомментировали возможный договор с талибами

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад высказался по поводу возможного договора с радикальным движением «Талибан»*.
В США прокомментировали возможный договор с талибами
  • Reuters

Как он написал на своей странице в Twitter, проект соглашения направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод американских войск.

«Только что добрался до Дохи, чтобы возобновить переговоры с талибами. Мы хотим соглашения о мире, а не соглашения о выводе (военных США. — RT), соглашения о мире, которое позволит вывести (войска. — RT). Наше присутствие в Афганистане зависит от условий, и любой вывод войск будет зависеть от условий», — указал он.

По его словам, талибы «подают сигналы», что они хотят заключить соглашение. 

Ранее Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как США заключат соглашение с «Талибаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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