NBC: Пентагон разрабатывает план вывода военных из Афганистана

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Пентагон разрабатывает план по быстрому выводу американских военных из Афганистана на тот случай, если президент США Дональд Трамп решит отдать такой приказ, пишет NBC со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

По словам собеседников телеканала, планирование вывода войск — это просто мера предосторожности, а в настоящее время никаких соответствующих указаний из Белого дома не поступало.

В августе СМИ сообщили о намерении Трампа обсудить с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани пошаговый вывод военных из Афганистана.

В конце августа Помпео отметил, что чётких сроков вывода американских войск из Афганистана нет, но власти намерены сделать это как можно скорее.

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