NBC: Пентагон разрабатывает план вывода военных из Афганистана
По словам собеседников телеканала, планирование вывода войск — это просто мера предосторожности, а в настоящее время никаких соответствующих указаний из Белого дома не поступало.
В августе СМИ сообщили о намерении Трампа обсудить с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани пошаговый вывод военных из Афганистана.
В конце августа Помпео отметил, что чётких сроков вывода американских войск из Афганистана нет, но власти намерены сделать это как можно скорее.