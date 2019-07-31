Помпео рассказал о планах по выводу войск США из Афганистана

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что чётких сроков вывода американских войск из Афганистана нет, но власти намерены сделать это как можно скорее.

«Мы будем сокращать нашу оперативную деятельность на территории Афганистана настолько быстро, насколько сможем», — цитирует ТАСС Помпео. Он также подчеркнул, что крайних сроков вывода войск нет. По словам госсекретаря, сокращение военного присутствия США в Афганистане должно соответствовать задачам, «заключающимся в том, чтобы обеспечить наличие адекватного плана» по устранению терроризма на территории Афганистана. Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад рассказал, когда пройдут межафганские переговоры.