Помпео рассказал о планах по выводу войск США из Афганистана
«Мы будем сокращать нашу оперативную деятельность на территории Афганистана настолько быстро, насколько сможем», — цитирует ТАСС Помпео.
Он также подчеркнул, что крайних сроков вывода войск нет.
По словам госсекретаря, сокращение военного присутствия США в Афганистане должно соответствовать задачам, «заключающимся в том, чтобы обеспечить наличие адекватного плана» по устранению терроризма на территории Афганистана.
Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад рассказал, когда пройдут межафганские переговоры.