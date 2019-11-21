В Госдуме ответили на заявление сенатора США по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Речь идёт о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы. Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнёрам, и никаких оснований — ни формальных, ни практических, чтобы тормозить заключённые соглашения, нет. Это не в интересах наших европейских партнёров по организации этого проекта», — добавил Новиков.

По словам парламентария, Европа нуждается в стабильных энергопоставках, а Россия готова гарантировать эти поставки.

«Поэтому наличие общего интереса, мне кажется, позволит преодолеть как политические препятствия, которые чинятся Вашингтоном, так и тот экономический интерес, который стоит за этими действиями США, но который не очень согласуется с экономическими интересами самой Европы», — заключил депутат.

Ранее Круз заявил о возможных санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, в случае завершения строительства газопровода Россия сможет получить миллиарды долларов, которые будут использоваться «для подпитки российской агрессии».