В Совфеде оценили признание космоса новой оперативной сферой НАТО

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс признал космос новой оперативной сферой.
В Совфеде оценили признание космоса новой оперативной сферой НАТО
  • РИА Новости

«В нынешней ситуации глобального противостояния не стоит быть уверенными в миролюбивости заявлений Столтенберга. Думаю, что НАТО не снимает с себя возможности переноса гонки вооружений в космос. Сама по себе эта идея не нова. Но есть вопрос в политических решениях, насколько стратеги НАТО готовы на эти недешёвые действия», — считает сенатор.

Морозов подчеркнул, что на данный момент в мире не существует технологий и сфер, в которых «можно было бы просто так получить одностороннее превосходство над реальным соперником».

Ранее НАТО признало космос новой оперативной сферой альянса.

По словам Столтенберга, космос стал частью повседневной жизни на земле, он может использоваться «как для мирных целей, так и для агрессии».

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