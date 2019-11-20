Лавров провёл переговоры с первым замглавы МИД КНДР

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с первым замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, которая прибыла в Москву на первый раунд стратегического диалога двух стран.
Лавров провёл переговоры с первым замглавы МИД КНДР
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в свете договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии», — уточнили в российском МИД.

18 ноября российское посольство в КНДР сообщило, что Цой Сон Хи отправилась с визитом в Россию.

Как рассказал замглавы МИД России Игорь Моргулов, Москва и Пекин согласовали новый план по урегулированию на Корейском полуострове, который будет представлен первому замминистра иностранных дел КНДР в рамках её визита в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить