Лавров провёл переговоры с первым замглавы МИД КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с первым замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, которая прибыла в Москву на первый раунд стратегического диалога двух стран.

«Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в свете договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии», — уточнили в российском МИД.

18 ноября российское посольство в КНДР сообщило, что Цой Сон Хи отправилась с визитом в Россию.

Как рассказал замглавы МИД России Игорь Моргулов, Москва и Пекин согласовали новый план по урегулированию на Корейском полуострове, который будет представлен первому замминистра иностранных дел КНДР в рамках её визита в Москву.