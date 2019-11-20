Россия представит КНДР совместный с КНР план по Корейскому полуострову

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Россия и Китай согласовали новый план по урегулированию на Корейском полуострове, который будет представлен первому замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках её визита в Москву 18 ноября, сообщили в российском МИД.

«Мы буквально на днях согласовали с нашими китайскими друзьями обновлённую версию. Эту обновлённую версию плана мы планируем распространить среди всех партнёров. Речь идёт о проекте плана», — цитирует замглавы МИД России Игоря Моргулова ТАСС.

Ранее в МИД России призвали США и Северную Корею к диалогу по денуклеаризации Корейского полуострова.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил готовность КНДР к участию в ядерном разоружении Корейского полуострова.

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