Россия представит КНДР совместный с КНР план по Корейскому полуострову
«Мы буквально на днях согласовали с нашими китайскими друзьями обновлённую версию. Эту обновлённую версию плана мы планируем распространить среди всех партнёров. Речь идёт о проекте плана», — цитирует замглавы МИД России Игоря Моргулова ТАСС.
Ранее в МИД России призвали США и Северную Корею к диалогу по денуклеаризации Корейского полуострова.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил готовность КНДР к участию в ядерном разоружении Корейского полуострова.