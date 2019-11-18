Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию

Первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи утром 18 ноября отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщает посольство России в КНДР.

Цой Сон Хи

© Владимир Песня/РИА Новости

«Посол Александр Мацегора проводил в международном аэропорту Сунан члена Госсовета, первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая отправилась с визитом в Россию», — указано в Facebook диппредставительства. Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уделяет большое внимание развитию отношений Пхеньяна и Москвы.