Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
- Цой Сон Хи
- © Владимир Песня/РИА Новости
«Посол Александр Мацегора проводил в международном аэропорту Сунан члена Госсовета, первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая отправилась с визитом в Россию», — указано в Facebook диппредставительства.
Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уделяет большое внимание развитию отношений Пхеньяна и Москвы.