В КНДР рассказали об отношении Ким Чен Ына к России

Короткая ссылка
Северокорейский лидер Ким Чен Ын всегда уделяет большое внимание развитию дружественных отношений с Россией и настроен на их непрерывное укрепление.
В КНДР рассказали об отношении Ким Чен Ына к России
  • Reuters

Об этом заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон в ходе встречи с председателем Совфеда России Валентиной Матвиенко. 

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын всегда уделяет большое внимание развитию дружественных отношений с Россией и настроен на их непрерывное укрепление», — цитирует его РИА Новости. 

По его словам, Ким Чен Ын настроен на непрерывное развитие и укрепление стратегических и традиционных дружественных отношений на новом уровне в соответствии с требованиями нового столетия.

Ранее стало известно, что делегация из КНДР посетит Совфед.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить