В КНДР рассказали об отношении Ким Чен Ына к России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын всегда уделяет большое внимание развитию дружественных отношений с Россией и настроен на их непрерывное укрепление.

Об этом заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон в ходе встречи с председателем Совфеда России Валентиной Матвиенко.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын всегда уделяет большое внимание развитию дружественных отношений с Россией и настроен на их непрерывное укрепление», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Ким Чен Ын настроен на непрерывное развитие и укрепление стратегических и традиционных дружественных отношений на новом уровне в соответствии с требованиями нового столетия.

Ранее стало известно, что делегация из КНДР посетит Совфед.