Делегация из КНДР посетит Совфед 21 октября

Парламентская делегация из Северной Кореи во главе с председателем Верховного народного собрания Пак Тхэ Соном посетит Совет Федерации в понедельник, 21 октября.

«В понедельник начнётся работа в России парламентской делегации КНДР во главе с председателем Верховного народного собрания», — цитирует РИА Новости пресс-службу Совфеда.

Отмечается, что делегация из КНДР была приглашена председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, у которой запланированы переговоры с Пак Тхэ Соном.

4 июля министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе переговоров в Пхеньяне обсудили сотрудничество военных ведомств двух стран.

25 апреля лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры во Владивостоке.