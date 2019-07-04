Представители Минобороны России и КНДР провели переговоры в Пхеньяне

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе переговоров в Пхеньяне обсудили сотрудничество военных ведомств двух стран.

«Считаю, что данный визит стал важным моментом демонстрации нерушимой силы корейско-российской дружбы и развития двусторонних военных отношений на более высоком уровне в соответствии с требованиями эпохи», — приводит РИА Новости слова представителя северокорейского оборонного ведомства.

Представитель Минобороны России, в свою очередь, отметил, что у военных ведомств уже разработан совместный план сотрудничества.

«И я надеюсь, что этот план будет развиваться. У нас есть целый набор мероприятий, которые мы осуществляем», — заявил Фомин.

В частности, по его словам, между КНДР и Россией существует обмен по линии генеральных штабов, делегаций, а также между высшими военными учебными заведениями.

Ранее в Минобороны России сообщили об активизации взаимодействия с КНДР по военному направлению.