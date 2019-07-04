Представители Минобороны России и КНДР провели переговоры в Пхеньяне
- Reuters
«Считаю, что данный визит стал важным моментом демонстрации нерушимой силы корейско-российской дружбы и развития двусторонних военных отношений на более высоком уровне в соответствии с требованиями эпохи», — приводит РИА Новости слова представителя северокорейского оборонного ведомства.
Представитель Минобороны России, в свою очередь, отметил, что у военных ведомств уже разработан совместный план сотрудничества.
«И я надеюсь, что этот план будет развиваться. У нас есть целый набор мероприятий, которые мы осуществляем», — заявил Фомин.
В частности, по его словам, между КНДР и Россией существует обмен по линии генеральных штабов, делегаций, а также между высшими военными учебными заведениями.
Ранее в Минобороны России сообщили об активизации взаимодействия с КНДР по военному направлению.