В Минобороны России сообщили об активизации взаимодействия с КНДР

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В Министерстве обороны России заявили, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна по линии военных ведомств двух стран в последнее время активизировалось.

Об этом сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в рамках встречи с коллегой из КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном.

«Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество», — уточнил он.

Так, Фомин рассказал об участии министра Народных вооружённых сил КНДР генерала армии Но Гван Чхоля в восьмой Московской конференции по международной безопасности и его встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Ранее сообщалось о переговорах заместителей министров иностранных дел России и Северной Кореи Игоря Моргулова и Им Чхон Иля. В ходе встречи стороны провели консультации в том числе по ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.

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