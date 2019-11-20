В МИД России прокомментировали удары Израиля по территории Сирии
- РИА Новости
«Считаем безусловно важным соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и других государств региона», — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве напомнили, что в ночь на 20 ноября израильские самолёты обстреляли пригороды Дамаска, выпустив 40 крылатых ракет.
После нападения сообщалось о гибели и ранениях более десяти сирийских военных и граждан.
В министерстве подчеркнули, что пока действия Израиля добавляют напряжённость и усиливают конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии.
Ранее в израильской армии сообщили о нанесении авиаударов по объектам на территории Сирии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что это было ответом на обстрелы израильской территории.