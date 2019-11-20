В Совфеде прокомментировали призыв немецкого депутата к отмене санкций

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление лидера фракции «Левых» в парламенте ФРГ Дитмара Барча о том, что представители политсилы сделают всё возможное для отмены европейских санкций в отношении России.
В Совфеде прокомментировали призыв немецкого депутата к отмене санкций
  • РИА Новости

«Очень хорошее заявление, очень правильное... Оно необходимо для нас, для Германии. С учётом того, что делают представители парламента Германии, они, прежде всего, понимают, что это им необходимо для нормальных отношений с Россией и в политической, и в экономической сфере. Мы видим, что число политиков, которые выступают за отмену санкций, в Европе, особенно в ведущих странах, Германии и Франции, нарастает. Просто надо ждать, что количество перерастёт в качество», — пояснил сенатор.

Ранее Барч призвал к отмене санкций против России и добавил, что представители его политсилы сделают для этого всё возможное.

По его словам, Левая партия направила немецкому правительству ряд предложений касательно «снижения градуса накала» в отношении России и отмены санкций. 

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