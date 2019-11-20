В Госдуме оценили заявление генсека НАТО об отношениях с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности.

«Я думаю, это абсолютно грамотное, взвешенное заявление, которое должен делать любой человек, находящийся на такой важной должности, как руководитель блока НАТО. Здесь было сделано заявление, которое ничего общего с конкретными действиями НАТО иметь не будет в перспективе и не имеет (сейчас.— RT). Это не что иное, как просто заявление», — подчеркнул Шерин.

Депутат пояснил, что есть основные центры, интересы которых альянсу нужно принимать во внимание.

«Сегодня есть Китай, Россия, Индия и блок НАТО. Это основные мировые точки, с которыми сегодня блоку НАТО необходимо считаться. Но это не более чем слова. Такие заявления надо делать всегда, и они их будут делать», — заключил он.

Ранее Столтенберг выступил за улучшение отношений с Россией без ущерба НАТО.

По его словам, альянсу нужны «сдерживание, оборона и диалог», и в этом нет никакого противоречия.