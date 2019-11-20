Джонсон заявил о своём восхищении всеми 27 лидерами Евросоюза

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином признался, что восхищается всеми 27 лидерами государств-членов Евросоюза.

Трансляцию дебатов вёл телеканал ITV.

«Мне нравятся лидеры ЕС, все 27, потому что они помогли мне заключить фантастическую сделку, которая позволит нам выйти из Евросоюза», — заявил британский премьер в ответ на вопрос о том, каким иностранным лидером он восхищается больше всего.

При этом Корбин выразил восхищение работой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который «пытается объединить мир».

Ранее страны ЕС одобрили запрос Британии об отсрочке брексита до 31 января 2020 года.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН рассказала о результатах опросов, которые показывают преимущество консерваторов и Партии брексита в случае досрочных выборов в Британии.

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