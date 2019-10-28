Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг брексита

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию вокруг брексита.

«Борис Джонсон настаивает на досрочных выборах», — заявила она.

По её словам, у премьер-министра Бориса Джонсона нет планов покидать пост, и опросы показывают, что у консерваторов и у Партии брексита есть определённое преимущество на досрочных выборах в случае их проведения.

Вместе с тем не совсем ясно, как сложится ситуация по избирательным округам, считает Ананьева.

«Все социологи говорят о том, что преимущество будет у консерваторов. Но смогут ли они получить большинство и не придётся ли им вступать в какой-то пакт с Партией брексита, ещё не ясно», — добавила она.

В сентябре исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН ситуацию с брекситом.