Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг брексита
- © Tolga AKMEN
- AFP
«Борис Джонсон настаивает на досрочных выборах», — заявила она.
По её словам, у премьер-министра Бориса Джонсона нет планов покидать пост, и опросы показывают, что у консерваторов и у Партии брексита есть определённое преимущество на досрочных выборах в случае их проведения.
Вместе с тем не совсем ясно, как сложится ситуация по избирательным округам, считает Ананьева.
«Все социологи говорят о том, что преимущество будет у консерваторов. Но смогут ли они получить большинство и не придётся ли им вступать в какой-то пакт с Партией брексита, ещё не ясно», — добавила она.
В сентябре исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН ситуацию с брекситом.