Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг брексита

Короткая ссылка
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию вокруг брексита.
Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг брексита
  • © Tolga AKMEN
  • AFP

«Борис Джонсон настаивает на досрочных выборах», — заявила она.

По её словам, у премьер-министра Бориса Джонсона нет планов покидать пост, и опросы показывают, что у консерваторов и у Партии брексита есть определённое преимущество на досрочных выборах в случае их проведения.

Вместе с тем не совсем ясно, как сложится ситуация по избирательным округам, считает Ананьева.

«Все социологи говорят о том, что преимущество будет у консерваторов. Но смогут ли они получить большинство и не придётся ли им вступать в какой-то пакт с Партией брексита, ещё не ясно», — добавила она.

В сентябре исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН ситуацию с брекситом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить