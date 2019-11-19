МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
- Reuters
Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко.
«На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями», — цитирует его Интерфакс-Украина.
В свою очередь, Пристайко заявил о готовности Киева к принятию «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате по Донбассу.
Ранее полномочный представитель России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал Украину не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.