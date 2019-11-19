МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, по мнению немецкой стороны, Россия в настоящее время должна выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

«На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями», — цитирует его Интерфакс-Украина.

В свою очередь, Пристайко заявил о готовности Киева к принятию «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате по Донбассу.

Ранее полномочный представитель России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал Украину не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.

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