Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений
- РИА Новости
«Не нужно рассчитывать на их (минских договорённостей. — RT) пересмотр в других форматах, а тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке», — цитирует Интерфакс Грызлова.
Он также напомнил, что соглашения закреплены резолюцией СБ ООН. Он обратил внимание, что в публичном поле ранее появились данные о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей.
«Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию минских договорённостей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса», — указал Грызлов.
По его словам, Киеву стоит «воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер».
Ранее украинская партия «Голос» выступила с призывом к властям выйти из Минских соглашений.