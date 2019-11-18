Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений

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Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.
Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений
  • РИА Новости

«Не нужно рассчитывать на их (минских договорённостей. — RT) пересмотр в других форматах, а тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке», — цитирует Интерфакс Грызлова.

Он также напомнил, что соглашения закреплены резолюцией СБ ООН. Он обратил внимание, что в публичном поле ранее появились данные о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей.

«Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию минских договорённостей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса», — указал Грызлов.

По его словам, Киеву стоит «воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер».

Ранее украинская партия «Голос» выступила с призывом к властям выйти из Минских соглашений.

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