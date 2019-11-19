В Госдуме оценили планы США увеличить численность войск в Польше

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT намерение США в десять раз увеличить численность войск на польской территории.

«Увеличение воинского контингента Соединённых Штатов в любой точке Европы недопустимо. Американских баз и так очень много в европейских странах, так как почти все они входят в блок НАТО. Европа уже перенасыщена вооружением, военной техникой и воинскими подразделениями», — сказал депутат.

По словам Красова, действия, предпринимаемые американской стороной «с молчаливого согласия и одобрения Польши — явно дестабилизирующий фактор».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении США в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.