В Госдуме оценили планы США увеличить численность войск в Польше

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT намерение США в десять раз увеличить численность войск на польской территории.
В Госдуме оценили планы США увеличить численность войск в Польше
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«Увеличение воинского контингента Соединённых Штатов в любой точке Европы недопустимо. Американских баз и так очень много в европейских странах, так как почти все они входят в блок НАТО. Европа уже перенасыщена вооружением, военной техникой и воинскими подразделениями», —  сказал депутат.

По словам Красова, действия, предпринимаемые американской стороной «с молчаливого согласия и одобрения Польши — явно дестабилизирующий фактор».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении США в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

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