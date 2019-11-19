В Госдуме оценили планы США увеличить численность войск в Польше
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«Увеличение воинского контингента Соединённых Штатов в любой точке Европы недопустимо. Американских баз и так очень много в европейских странах, так как почти все они входят в блок НАТО. Европа уже перенасыщена вооружением, военной техникой и воинскими подразделениями», — сказал депутат.
По словам Красова, действия, предпринимаемые американской стороной «с молчаливого согласия и одобрения Польши — явно дестабилизирующий фактор».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении США в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.