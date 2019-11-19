МИД Турции осудил решение США по израильским поселениям

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Турецкий МИД осудил решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.
МИД Турции осудил решение США по израильским поселениям
  • Reuters

В ведомстве назвали это примером «легализации незаконных действий» Израиля и нарушением резолюции Совбеза ООН 2334.

Министерство отметило, что израильские поселения на палестинских землях являются главным барьером на пути к решению конфликта в регионе.

«Турция вместе со всеми ответственными членами международного сообщества будет продолжать отстаивать независимость Палестины и законные права её народа», — говорится в заявлении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает поселенческую деятельность Израиля нарушением международного праваИзраильские власти приветствовали это решение.

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