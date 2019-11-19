МИД Турции осудил решение США по израильским поселениям

Турецкий МИД осудил решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.

В ведомстве назвали это примером «легализации незаконных действий» Израиля и нарушением резолюции Совбеза ООН 2334.

Министерство отметило, что израильские поселения на палестинских землях являются главным барьером на пути к решению конфликта в регионе.

«Турция вместе со всеми ответственными членами международного сообщества будет продолжать отстаивать независимость Палестины и законные права её народа», — говорится в заявлении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает поселенческую деятельность Израиля нарушением международного права. Израильские власти приветствовали это решение.