Политолог прокомментировал прекращение в Швеции следствия против Ассанжа

Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал прекращение в Швеции расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Асафов отметил, что ситуация со следствием по делу Ассанжа в Швеции была предлогом для более весомых разбирательств в его отношении.

«То самое обвинение Ассанжа в Швеции явилось поводом для осуществления с ним других следственных действий по основным обвинениям. Очевидно, что это было предлогом по созданию какой-то уголовно-правовой истории, чтобы достать его из посольства Эквадора в Лондоне и предъявить ему уже обвинения в настоящих преступлениях, в которых он, по мнению американцев, виновен. Это список действий, связанных с публикацией материалов», — заявил Асафов.

В связи с этим, по словам политолога, неудивительно, что дело против основателя WikiLeaks в Швеции было прекращено.

«То, что дело закрыли за ненадобностью, неудивительно. Такое периодически случается. Ассанж будет и дальше обвиняться в том, что он совершил, если, конечно, обстоятельства не поменяются и Дональд Трамп не примет участие в его судьбе», — добавил эксперт.

Ранее заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Перссон сообщила о прекращении расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.