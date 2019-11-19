В ФРГ назвали незаконной поселенческую активность Израиля

В МИД Германии заявили, что поселенческая активность Израиля незаконна.

Об этом говорится на сайте немецкого ведомства.

«Правительство ФРГ подтверждает свою позицию относительно поселенческой политики Израиля на оккупированных территориях. Строительство поселений, с точки зрения правительства ФРГ, незаконно, оказывает негативное влияние на возможность мирного процесса и осложняет поиск решения на основе создания двух государств», — указывается в заявлении.

Вместе с этим министерство упомянуло о резолюции 2334 Совета Безопасности ООН, которая подтверждает данную оценку.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. Израильские власти приветствовали это решение.